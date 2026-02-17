Форма поиска по сайту

17 февраля, 11:46

Общество

"ВкусВилл" проведет проверку из-за сообщений об отравлении двух детей пельменями

Фото: телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА"

Российская сеть супермаркетов "ВкусВилл" намерена провести внеплановый аудит в связи с сообщениями об отравлении двух мальчиков пельменями, представленными в одном из магазинов сети. Об этом пресс-служба компании сообщила ТАСС.

Об инциденте 17 февраля сообщил телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА". По его данным, 11 февраля мальчики 10 и 15 лет съели пельмени с говядиной из магазина сети, а на следующий день их экстренно госпитализировали с температурой и лихорадкой.

Детям пришлось ставить капельницы и давать антибиотики, пишут журналисты. Состояние мальчиков стабилизировалось лишь на третий день, но пока они все еще в больнице. Врачи диагностировали у пациентов сальмонеллез.

Родители направили магазину претензию, после чего им вернули деньги и пообещали провести проверку. По информации телеграм-канала, производителем партии пельменей, из-за которых пострадали мальчики, является ООО "Гурман".

"Мы надеемся на скорейшее выздоровление покупателей и остаемся с ними на связи. На данный момент ожидаем официальный комментарий производителя", – сообщили агентству в компании.

Там также добавили, что сразу после обращения родителей пострадавших детей компания предложила им подарочную корзину и пообещала возместить затраты на лечение.

Во "ВкусВилле" напомнили, пельмени – это полуфабрикат из сырого мяса, требующий строгого соблюдения инструкции по приготовлению. Продукт необходимо готовить в кипящей воде, в которой сальмонелла мгновенно погибает.

Ранее в этом же месяце "ВкусВилл" инициировал внутреннее расследование в связи с сообщениями об отравлении детей супом с креветками из магазина сети. Отмечалось, что после употребления продукта у двоих детей 1,5 и 3 лет началась рвота и заболел живот. Позже Роспотребнадзор подтвердил превышение опасных бактерий в продукте в 6 раз.

