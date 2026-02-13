Во "ВкусВилле" начали проверку из-за сообщений об отравлении детей супом

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Российская сеть супермаркетов "ВкусВилл" инициировала внутреннее расследование в связи с сообщениями об отравлении детей супом с креветками, представленном в магазине сети. Об этом пресс-служба компании рассказала ТАСС.

Об инциденте в пятницу, 13 февраля, сообщил телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА". Журналисты писали, что родители детей купили суп за 248 рублей на Первомайской улице. Дома малыши 1,5 и 3 лет его съели, после чего у них началась рвота и заболел живот.

Мать обратилась в Роспотребнадзор, который подтвердил превышение опасных бактерий в 6 раз. "ВкусВиллу" выдали предостережение.

В пресс-службе компании выразили обеспокоенность случившемся. Там также отметили, что поддерживают контакт с покупателями. Представители сети добавили, что возместили стоимость покупки, а также предложили оплатить медицинскую помощь и лекарства.

Кроме того, компания предоставила покупателю протоколы лабораторной экспертизы супа этого производителя. Отмечалось, что проверка не выявила каких-либо микробиологических нарушений.

"Важно понимать, что микробиологическая среда чувствительна к любым изменениям – на развитие бактерий может повлиять смена температуры, несоблюдение условий транспортировки и так далее", – отметили в компании.

Ранее внутреннее расследование начал ресторан "Тануки". Поводом также послужили сообщения в Сети о живом таракане в ролле с креветкой. На насекомое пожаловались московские клиенты, которые направили в ресторан претензию.

В "Тануки", в свою очередь, заявили, что, учитывая кризисное положение некоторых конкурентов, многие фото и видео выглядят как "заказной материал". Пресс-служба тогда отмечала, что ранее у ресторана уже случались прецеденты с фейковыми отзывами.