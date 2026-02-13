Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 13:35

Общество

Во "ВкусВилле" начали проверку из-за сообщений об отравлении детей супом

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Российская сеть супермаркетов "ВкусВилл" инициировала внутреннее расследование в связи с сообщениями об отравлении детей супом с креветками, представленном в магазине сети. Об этом пресс-служба компании рассказала ТАСС.

Об инциденте в пятницу, 13 февраля, сообщил телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА". Журналисты писали, что родители детей купили суп за 248 рублей на Первомайской улице. Дома малыши 1,5 и 3 лет его съели, после чего у них началась рвота и заболел живот.

Мать обратилась в Роспотребнадзор, который подтвердил превышение опасных бактерий в 6 раз. "ВкусВиллу" выдали предостережение.

В пресс-службе компании выразили обеспокоенность случившемся. Там также отметили, что поддерживают контакт с покупателями. Представители сети добавили, что возместили стоимость покупки, а также предложили оплатить медицинскую помощь и лекарства.

Кроме того, компания предоставила покупателю протоколы лабораторной экспертизы супа этого производителя. Отмечалось, что проверка не выявила каких-либо микробиологических нарушений.

"Важно понимать, что микробиологическая среда чувствительна к любым изменениям – на развитие бактерий может повлиять смена температуры, несоблюдение условий транспортировки и так далее", – отметили в компании.

Ранее внутреннее расследование начал ресторан "Тануки". Поводом также послужили сообщения в Сети о живом таракане в ролле с креветкой. На насекомое пожаловались московские клиенты, которые направили в ресторан претензию.

В "Тануки", в свою очередь, заявили, что, учитывая кризисное положение некоторых конкурентов, многие фото и видео выглядят как "заказной материал". Пресс-служба тогда отмечала, что ранее у ресторана уже случались прецеденты с фейковыми отзывами.

Читайте также


общество

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика