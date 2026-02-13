Форма поиска по сайту

13 февраля, 17:02

Экономика

Набиуллина заявила, что погодные условия могут влиять на инфляцию

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что погодные условия влияют на инфляцию. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы, кстати, видим, что цены на продовольствие колеблются гораздо больше, подвержены значительным колебаниям, чем цены на непродовольственные товары. Мороз в январе – вырастают издержки на отопление теплиц, это достаточно быстро переносится в цены", – отметила глава ЦБ.

По ее словам, снежная зима обычно способствует хорошему урожаю, поэтому текущие ожидания на год позитивны. Она пояснила, что урожайность в целом зависит от погоды, которая влияет как на растениеводство, так и на животноводство.

Следовательно, погодные условия напрямую связаны с инфляцией, и такие колебания являются неизбежным явлением в любой стране. Тем не менее, если денежно-кредитная политика эффективно поддерживает низкий уровень инфляции, то ежегодные колебания не будут вызывать систематического повышения цен на соответствующие товары, подытожила Набиуллина.

Совет директоров Банка России 13 февраля утвердил решение о понижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта. Таким образом, ставка составила 15,5% годовых, тогда как ранее она находилась на уровне 16%.

Прогноз регулятора, основанный на базовом сценарии, предполагает, что среднегодовая ключевая ставка в России в текущем году будет колебаться в диапазоне 13,5–14,5%. Ожидается, что в результате проводимой политики денежно-кредитного регулирования годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%.

