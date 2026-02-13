Форма поиска по сайту

13 февраля, 13:32

Экономика

ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 15,5% годовых

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Совет директоров Центробанка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", – говорится в сообщении.

Уточняется, что российская экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Несмотря на то что в январе рост цен значительно ускорился под влиянием разных факторов, устойчивые показатели существенно не изменились.

Речь идет о повышении налога на добавленную стоимость (НДС), росте акцизов, индексации цен и тарифов, коррекции цен на плодоовощную продукцию. После исчерпания влияния этих факторов инфляция возобновит снижение, уверены в ЦБ.

Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка в России в текущем году должна составить 13,5–14,5%. С учетом проводимой жесткой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года, а в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

Ранее стало известно, что внешний государственный долг России достиг 61,97 миллиарда долларов. В январе он составлял 76,5 миллиарда долларов. При этом уже в январе 2007-го он опустился до 52 миллиардов.

