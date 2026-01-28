Годовая инфляция в России снизилась до 6,43% с 20 по 26 января

Фото: depositphotos/mizar_219842

Годовая инфляция в России в период с 20 по 26 января снизилась с 6,47 до 6,43%. Это следует из сводки Минэкономразвития о ситуации с ценами.

В вышеуказанный период инфляция замедлилась до 0,19%.

"На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,37%, в том числе на продукты питания за исключением плодоовощной продукции до 0,24%, на плодоовощную продукцию – до 1,95%", – говорится в сообщении, которое привел ТАСС.

В категории непродовольственных товаров цены замедлились на 0,02%, а в секторе наблюдаемых услуг – до 0,22%.

Ранее Центробанк России сообщил, что инфляция за прошедший год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года. Тогда она достигала 4,9%. Регулятор также указал, что текущий уровень заметно ниже среднегодовых приростов за пять последних лет, однако он все еще выше целевого уровня.

