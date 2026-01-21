Инфляция в России оказалась самой низкой с 2020 года

Фото: depositphotos/blinow61

Инфляция в России за прошедший год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года, следует из материалов Банка России.

"Это минимальный прирост цен за календарный год после 2020 года, когда инфляция составляла 4,9%", – говорится в сообщении.

По данным регулятора, текущий уровень заметно ниже среднегодовых приростов за 5 последних лет, однако он все же еще выше целевого уровня.

Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян могут вырасти на 4,8% в 2026 году по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что они будут увеличиваться примерно на 3–5% в год. Например, в 2027-м рост составит 3,5%. В последующие годы он может достигать 3,1% ежегодно.

При этом среднемесячная начисленная зарплата в России в октябре 2025 года составила 99 707 рублей. В январе – октябре прошлого года реальные зарплаты увеличились на 4,7% в годовом выражении, номинальные – на 14,4%.

