Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 22:08

Экономика

Инфляция в России оказалась самой низкой с 2020 года

Фото: depositphotos/blinow61

Инфляция в России за прошедший год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года, следует из материалов Банка России.

"Это минимальный прирост цен за календарный год после 2020 года, когда инфляция составляла 4,9%", – говорится в сообщении.

По данным регулятора, текущий уровень заметно ниже среднегодовых приростов за 5 последних лет, однако он все же еще выше целевого уровня.

Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян могут вырасти на 4,8% в 2026 году по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что они будут увеличиваться примерно на 3–5% в год. Например, в 2027-м рост составит 3,5%. В последующие годы он может достигать 3,1% ежегодно.

При этом среднемесячная начисленная зарплата в России в октябре 2025 года составила 99 707 рублей. В январе – октябре прошлого года реальные зарплаты увеличились на 4,7% в годовом выражении, номинальные – на 14,4%.

Читайте также


экономика

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика