Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 12:45

Экономика
Главная / Новости /

Песков: Кремль не разделяет опасений по поводу роста инфляции в России

Песков оценил ситуацию с инфляцией в России

Фото: kremlin.ru

В Кремле нет опасений, что инфляцию в России не удастся удержать в пределах прогнозных 4–5%. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Центробанк мониторит ситуацию, принимает те меры, которые считает необходимым для поддержания макроэкономической стабильности. До сих пор это удавалось", – указал он в беседе с журналистами.

В это же время правительство России само отслеживает ситуацию с ростом цен. Ситуация анализируется, по мере необходимости будут обсуждения, заверил Песков.

Ранее сообщалось, что наиболее подешевевшим продуктом в России в январе 2026 года стала капуста. Цена на нее снизилась на 27,2% по сравнению с прошлым годом.

Также в топ подешевевших продуктов попали яйца, картофель и лук. Средняя розничная стоимость яиц за год упала на 21,1%, на картофель – также на 21,1%, а на лук – на 16,9%.

"Деньги 24": Росстат обновил перечень товаров и услуг для расчета индекса цен

Читайте также


властьэкономика

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика