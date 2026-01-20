Песков: Кремль не разделяет опасений по поводу роста инфляции в России

Фото: kremlin.ru

В Кремле нет опасений, что инфляцию в России не удастся удержать в пределах прогнозных 4–5%. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Центробанк мониторит ситуацию, принимает те меры, которые считает необходимым для поддержания макроэкономической стабильности. До сих пор это удавалось", – указал он в беседе с журналистами.

В это же время правительство России само отслеживает ситуацию с ростом цен. Ситуация анализируется, по мере необходимости будут обсуждения, заверил Песков.

Ранее сообщалось, что наиболее подешевевшим продуктом в России в январе 2026 года стала капуста. Цена на нее снизилась на 27,2% по сравнению с прошлым годом.

Также в топ подешевевших продуктов попали яйца, картофель и лук. Средняя розничная стоимость яиц за год упала на 21,1%, на картофель – также на 21,1%, а на лук – на 16,9%.

