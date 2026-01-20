Форма поиска по сайту

20 января, 10:59

Экономика
"Руспродсоюз": капуста стала самым подешевевшим продуктом в РФ в январе

Россиянам назвали самый подешевевший продукт в январе

Фото: 123RF.com/caftor

Капуста стала наиболее подешевевшим продуктом в России в январе текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Руспродсоюз".

"Цены на нее в середине января 2026 года снизились на 27,2% по сравнению с прошлым годом", – уточняется в сообщении.

Также в топ подешевевших продуктов попали яйца, картофель и лук. Средняя розничная стоимость яиц за год упала на 21,1%, на картофель – также на 21,1%, а на лук – на 16,9%.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут рассказала, что огурцы в России начнут дешеветь к весне. Она указала, что страна увеличивает объем производства овощей закрытого грунта. Кроме того, министерство намерено возобновить льготное кредитование для строительства теплиц.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила информацию у ведущих производителей тепличных овощей для изучения ценовой ситуации на рынке товаров защищенного грунта. После анализа данных и при выявлении нарушений ведомство примет соответствующие меры.

"Деньги 24": Росстат обновил набор товаров и услуг для расчета инфляции

