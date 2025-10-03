В Госдуме опровергли слухи о повышении цен на сахар

Фото: depositphotos/bit245

Предпосылок для увеличения цен на сахар в России нет, сообщила ТАСС зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглобина.

Так она прокомментировала данные СМИ о прогнозируемом росте цен из-за якобы низкого урожая сахарной свеклы.

"Начну с самого главного – цена на сахар останется прежней. На сегодняшний день стоимость сахара на внутреннем рынке даже ниже уровня прошлого года", – подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, в стране продолжают убирать урожай сахарной свеклы. С начала сезона собрано 45% от общей площади посевов, выкопано на 8% больше свеклы – 20,5 миллиона тонн.

Переработкой урожая занимаются 66 сахарных заводов, которые уже произвели 2 миллиона тонн сахара. Это на 110 тысяч тонн больше уровня 2024 года, уточнила парламентарий.

Она отметила, что с учетом ожидаемого урожая объем производства свекловичного сахара в этом году ожидается на уровне 6,8 миллиона тонн, что на 300 тысяч тонн больше уровня 2024-го. Такого объема, указала депутат, будет достаточно для обеспечения российского рынка, а также экспорта в страны ЕАЭС и СНГ.

Ранее более 5,3 тысячи компаний вынесли предостережения из-за роста цен на продукты. В частности, с января по июнь 2025 года проверили свыше 400 случаев роста цен на продукты. В итоге из-за необоснованного повышения стоимости сырого молока и сливочного масла предостережения получили руководители 12 крупнейших сельхозпредприятий.