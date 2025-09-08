Свыше 5 тысяч компаний получили предостережения из-за роста цен на продукты

Фото: 123RF/austler

Более 5,3 тысячи компаний получили предостережения из-за роста цен на продукты. Об этом сообщил в интервью РБК генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Он назвал важной проблемой повышение компаниями цен на социально значимые товары и услуги. В связи с этим Краснов заявил, что ведомство контролирует рост стоимости продуктов, а также пресекает сговоры в торговле и иные злоупотребления на потребительском рынке.

В частности, в период с января по июнь этого года прокуроры провели проверку более 400 случаев роста цен на продукты. В результате из-за необоснованного повышения стоимости сырого молока и сливочного масла были внесены предостережения руководителям 12 крупнейших сельхозпредприятий.

Краснов отметил, что стоимость продуктов контролируется не только Генеральной прокуратурой России, но и кабмином, Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сельхозпроизводителями и ретейлерами. Он рассказал, что в случае с недавним повышением цен на картофель было принято сразу несколько мер, которые позволили стабилизировать ситуацию с данным товаром.

По словам генпрокурора, к настоящему моменту его стоимость заметно уменьшилась. В связи с этим он указал на выравнивание ситуации с ценами на данную продукцию. При этом Краснов обратил внимание, что речь идет не про дорогие деликатесы, а про социально значимые продукты – картофель, яйца, молоко и масло.

"Некоторые недобросовестные производители, поставщики или продавцы позволяют себе вот таким образом наживаться. Не выйдет", – заключил генпрокурор РФ.

Ранее Минсельхоз России предложил Минпромторгу ввести фиксированные цены на ряд социально значимых товаров в рамках прямых долгосрочных соглашений между производителями и торговыми сетями. В частности, предельная стоимость может быть установлена на яйца и овощи.

Уточняется, что в настоящее время доля долгосрочных контрактов в поставках куриных яиц составляет около 70–80%, а овощей – варьируется между 50 и 60%. Однако, как подчеркнули некоторые участники совещания, эти показатели не являются стабильными и могут меняться.