Минсельхоз предложил зафиксировать цены на социально значимые товары

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В России могут ввести фиксированные цены на ряд социально значимых товаров в рамках прямых долгосрочных соглашений между производителями и торговыми сетями. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на протокол совещания Минсельхоза с торговыми сетями и отраслевыми сообществами.

С соответствующей инициативой ведомство обратилось в Минпромторг. Согласно документу, предельная стоимость может быть установлена в том числе на яйца и овощи.

Уточняется, что в настоящее время доля долгосрочных контрактов в поставках куриных яиц составляет около 70–80%, а овощей – варьируется между 50% и 60%. Однако, как подчеркнули некоторые участники совещания, эти показатели не являются стабильными и могут меняться.

В то же время, как подчеркивали ранее в Минсельхозе, именно долгосрочные контракты играют ключевую роль в стабилизации цен на продукты питания в стране и поддержании рентабельности аграрной отрасли.

Из-за резкого падения стоимости яиц в этом году фермеры начали массово уничтожать кур-несушек. При этом обратная ситуация наблюдалась в ценах на морковь и свеклу. По данным Росстата на 21 июля, их стоимость выросла на 39% и 57,8% соответственно.

В пресс-службе министерства объяснили, что использование долгосрочных соглашений с заранее определенными ценами, которые учитывают интересы производителей и торговых сетей, поможет уменьшить колебания на рынке.

При принятии инициативы перечень товаров будет определять правительство. При этом Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будут следить за ценами в таких контрактах, уточнили в ведомстве, добавив, что производители уже одобрили идею.

Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили зафиксировать цены на социально значимые товары (мясо, яйца, молоко и прочие продукты первой необходимости) на 3–4 месяца. Предполагается, что мера поможет в борьбе с инфляцией.

Также ЦМАКП предлагает ускорить импорт из дружественных стран, снизить пошлины, увеличить прямые поставки фермерской продукции, ужесточить потребкредитование и поддерживать производство через налоговые стимулы и контроль тарифов.