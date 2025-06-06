Набиуллина заявила о замедлении роста цен на продукты питания

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Текущие темпы роста цен на продукты питания в РФ замедлились, сказала председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина. Ее заявление опубликовано на сайте регулятора.

"В целом замедлились, пусть и меньшими темпами, чем на непродовольственные товары. Внутри этой группы динамика также была неоднородной", – уточнила она.

По ее данным, некоторые товары, вроде яиц и молока, перестали дорожать или начали дешеветь после скачков цен во время предыдущих периодов. Стоимость тепличных овощей снижается даже нетипично быстро для текущего сезона. При этом ценовое давление в мясной группе, напротив, растет.

Все еще остаются высокими темпы роста цен в сфере услуг. Спрос в этом секторе все еще больше определяется динамикой доходов населения, нежели динамикой кредита. В условиях повышения доходов спрос на услуги растет быстрее, чем на товары, указала Набиуллина.

"Инфляционные ожидания все еще высокие. При этом ценовые ожидания предприятий с начала года устойчиво сокращаются, и в целом можно заключить, что тренд на снижение здесь сформирован", – уточнила глава регулятора.

При этом инфляционные ожидания населения колеблются в диапазоне 13–14%. Повышенные темпы роста цен характерны для базовых продуктов питания, а также транспортных и бытовых услуг, что усложняет снижение оценок будущей инфляции населением, резюмировала Набиуллина.

Ранее ЦБ РФ решил понизить ключевую ставку до 20% годовых. При этом Центробанк продолжит поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

До этого российские производители предупредили о росте цен на продукты, в том числе социально значимые товары. Причиной тому может стать законопроект, обязывающий соблюдать ГОСТы. В частности, бизнес опасается, что новые правила могут увеличить расходы на коррекцию состава, переоформление разрешительных документов и упаковку.

