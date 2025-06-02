"Известия": в России могут пересмотреть цены на продукты

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Российские производители предупредили о росте цен на продукты, в том числе социально значимые товары. По их словам, причиной тому может стать законопроект, обязывающий соблюдать ГОСТы, сообщает газета "Известия".

В настоящее время отечественные компании производят продукцию по техническим условиям и собственным стандартам. Бизнес опасается, что новые правила приведут к увеличению расходов на коррекцию состава, переоформление разрешительных документов и упаковки. Авторы законопроекта считают, что после его принятия с рынка пропадут только некачественные продукты. Инициативу поддержал и Минпромторг.

Производители утверждают, что новая норма может привести к определенным последствиям. Например, в рознице может существенно сократиться ассортимент продукции, также она вырастет в цене.

Компании уже обратились в Торгово-промышленную палату (ТПП) России с тем, чтобы глава организации Сергей Катырин направил письмо первому вице-премьеру Денису Мантурову, указывает издание со ссылкой на письмо ведущих изготовителей из ассоциаций "Союзмолоко", "Русбренд", "Руспродсоюз", "Рыбный союз", "Асконд", Национальной мясной ассоциации и Национального союза хлебопечения.

В настоящее время закон разрешает компаниям производить продукты по внутренним стандартам организации (СТО) и техническим условиям (ТУ). Новое обязательство может подтолкнуть бизнес скорректировать свою работу, чтобы уложиться в правила.

Как отметил Катырин, ТПП получила обращение отраслевых ассоциаций относительно возможных последствий обязательного распространения ГОСТов на ассортимент продовольственных товаров. По его словам, вопрос направлен в профильный комитет организации, который должен проанализировать доводы бизнеса и подготовить заключение.

Изначально поправки в закон о стандартизации предложила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина. Она уверена, что пищевые компании должны направлять на экспертизы свои документы СТО и ТУ. Школкина сочла это важным, поскольку компании по-разному обращаются с ГОСТами.

В первом случае, когда компании создают продукцию по стандарту, они, как правило, соблюдают требования, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Но если изготовитель использует свои собственные СТО или ТУ, то он может отходить от этих нормативов.

По мнению экспертов, доля продуктов, которая не соответствует условиям и стандартам, приближается к 60–80%. Например, для рыбы – 60%, для молока – 50%, указано в документе.

Школкина пояснила, что разговора об отмене ТУ или обязательности применения ГОСТов нет, а решение выпускать товары по ТУ или ГОСТу остается за производителем.

Минпромторг поддержал законопроект, так как он направлен на повышение качества продукции, доверие и защиту потребителей, а также обеспечение комплексности и системности документов по стандартизации, пояснили в ведомстве.

Союз потребителей России не первый год выступает за то, чтобы СТО и ТУ стали публичными документами, чтобы, например, при исследовании образцов продукции в ходе общественного контроля можно было проверить, соответствует ли продукция этим нормативам, сказал председатель союза Алексей Койтов. Его позицию поддержал и глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов.

"Суть законопроекта в том, что если производитель публично заявил о соответствии товара СТО или ТУ, то они должны быть общедоступны и зарегистрированы в Федеральном информационном фонде стандартов, а значит, предварительно пройти экспертизу на соответствие в том числе национальным и межгосударственным ГОСТам", – высказался он.

В данный момент регистрация и экспертиза СТО и ТУ добровольные, даже если они заявлены на упаковке, уточнил эксперт. В результате рынок заполнен товарами с обозначением неких условий и стандартов, содержание которых неизвестно, резюмировал он.

Тем временем в России ожидается подорожание пива на 10–12%. По словам эксперта Светланы Ильяшенко, во второй половине года рост цен прогнозируется также на крепкий алкоголь, в особенности на импортную продукцию. Однако сетевые ретейлеры постараются акциями нивелировать рост цен для покупателей, уточнила она.