Депутат Миронов призвал правительство затормозить рост тарифов ЖКХ и цен на еду

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России могут принять меры по сдерживанию роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цен на продукты питания. С этим предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратились депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" во главе с председателем Сергеем Мироновым, передает телеканал "360".

В своем прошении чиновники отметили, что, несмотря на высокую ключевую ставку Центробанка, инфляция в стране продолжает оставаться на высоком уровне, что особенно отражается на стоимости продуктов питания.

Значительный рост цен негативно сказывается на благосостоянии малообеспеченных семей, которые вынуждены тратить значительную часть своих доходов на еду. Кроме того, на инфляцию влияют растущие тарифы на ЖКХ, топливо и банковские услуги.

"В этой связи мы предлагаем главе правительства рассмотреть возможность корректировки намеченного на второе полугодие повышения цен и тарифов, которые, по нашему мнению и оценке многих экспертов, следует устанавливать исходя из планируемого уровня инфляции", – заявил Миронов.

Депутаты также предложили премьер-министру поручить Минсельхозу выяснить причины резкого роста цен на продукты и разработать меры для их стабилизации.

Тарифы на жилищные услуги будут проиндексированы в Москве с 1 июля. Совокупная плата за коммунальные услуги может увеличиться не более чем на 15%. Отдельные тарифы могут меняться в пределах общего индекса.

Холодное водоснабжение в столице составит 65,77 рубля за кубометр, горячее –312,5 рубля за кубометр, а отопление – 3 738,37 рубля за гигакалорию. Тариф на электроэнергию при одноставочном учете может вырасти на 16,4% – с 6,15 до 7,16 рубля за киловатт-час.