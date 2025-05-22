Путин спросил у главы Минсельхоза о стабилизации цен на продукты

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Владимир Путин спросил министра сельского хозяйства России Оксану Лут, можно ли ожидать стабилизации цен на сельхозпродукты.

В данный момент цены на овощи "идут разнонаправленно": стоимость одних видов продуктов увеличивается, других – снижается, ответила Лут. По ее словам, самой критичной группой сейчас являются овощи и картофель.

"По прошлому году <...> мы собрали меньше урожая картофеля на 1,3 миллиона тонн, в организованном секторе меньше, но при этом 7,3 миллиона тонн, которые мы собрали, это средний уровень объема производства за последние 5 лет", – добавила Лут.

Министр сельского хозяйства также заметила, что в текущем году ожидается увеличение посадки картофеля по гектарам и по количеству. Первые овощи появятся уже в конце июня, соответственно, с июля ожидается снижение внутренних цен на данные продукты.

Ранее Минсельхоз России заявил о гибели 100 тысяч гектаров посевов из-за плохой погоды. По словам Лут, показатели текущего года меньше прошлогодних, когда погибло более миллиона гектаров посевов.

Сообщалось, что стоимость черешни и персиков в России может увеличиться на 35–50% в случае их дефицита. Это связано с долгосрочными последствиями климатических аномалий. В частности, плодовые деревья, которые пострадали от заморозков в 2023–2024 годах, нуждаются в восстановлении.

