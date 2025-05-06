Эксперт Красильников: причиной роста цен на картофель в России стали плохие урожаи

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Причиной рекордного роста стоимости картофеля в России являются плохие урожаи в прошлом году. Об этом в эфире радио КП сообщил исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников.

"Против предыдущего урожая рекордного в 8,6 миллиона (тонн. – Прим. ред.) мы в прошлом году собрали 7,3 миллиона. То есть, на 1,3 миллиона практически меньше", – отметил специалист.

По словам эксперта, в таких условиях России приходится приобретать импортный картофель. Основной объем поставок идет из Египта. Однако отечественный картофель уже начал поступать, указал он. При этом цена за такой ранний картофель составляет от 300 рублей. По мнению Красильникова, такие цены сохранятся недолго, поскольку аграрии начали работать в полях на месяц раньше.

Он также не исключил, что российский картофель начнет поступать в магазины в начале или в середине июня.

"Ну и, соответственно, к этому моменту импорт, который на сегодня довлеет даже по признанию торговых сетей, он в июле месяце сойдет на нет, и на прилавках мы будем приобретать отечественный картофель", – добавил собеседник радио.

По данным Росстата и Центробанка, с начала 2024 года картофель подорожал на 92% и с начала 2025 года также продолжает расти в цене. Например, в декабре 2023 года его цена составляла 28 рублей за килограмм, в декабре 2024 года – почти 57 рублей.

Из-за этой ситуации вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал стабилизовать цены на овощ. Он предложил ввести временные ограничения на цены в случае роста стоимости картофеля на 10% и более в течение 60 дней подряд.

