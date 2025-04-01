"Известия": в России предложили ввести государственное регулирование цен на картофель

Фото: 123RF/ximagination

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой принять меры по стабилизации цен на картофель. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно данным Росстата и Центробанка, с начала 2024 года картофель подорожал на 92%, и с начала 2025 года также продолжает расти в цене. В декабре 2023 года стоимость картофеля составляла 28 рублей за килограмм, в декабре 2024 года – уже почти 57 рублей.

Чернышов отметил, что постановлением правительства предусмотрено введение предельных цен на социально значимые продукты, если их стоимость увеличивается на 10% и более в течение 60 дней подряд. В связи с этим депутат предложил провести мониторинг цен на картофель с учетом сезонных колебаний. В случае подтверждения роста стоимости выше установленных параметров, он предложил инициировать введение временных ограничений на цены.

По мнению Чернышова, картофель, традиционно считающийся доступным продуктом, стал значительно дороже, что создает угрозу продовольственной безопасности, особенно для малообеспеченных граждан.

"Картофель называют вторым хлебом, и любые серьезные колебания цен на этот продукт сильно сказываются на бюджетах миллионов семей", – отметил депутат.

Он также подчеркнул, что введение временных ограничений на цены является разумной мерой, предусмотренной законодательством, направленной на защиту граждан от необоснованного удорожания базовых продуктов и предотвращение спекуляций.

Ранее член ЦК КПРФ Николай Арефьев призвал проверить выросшие цены на продукты, в частности на овощи. Он считает, что торговля "довольно сильно балуется" наценкой на продукты.

Однако, по его словам, есть объективные причины повышения цен. Парламентарий объяснил, что по большей части Россия получает овощи через импорт, в связи с чем курс доллара сильно влияет на конечную цену продуктов.

До этого в Минсельхозе поддержали предложение депутатов о введении государственного регулирования наценок на социально значимые позиции. Если в регионе за 2 месяца стоимость таких продуктов выросла на 10% и более, то надбавки для опта и розницы могут быть повышены до 5 и 15% соответственно.

