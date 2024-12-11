"Известия": в РФ могут ввести госрегулирование наценок на социально значимые товары

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Минсельхоз России поддержал предложение депутатов о государственном регулировании наценок на социально значимые товары. Если цены в течение двух месяцев растут более чем на 10%, надбавки для оптовиков и розничных торговцев могут быть повышены до 5 и 15% соответственно, сообщает газета "Известия".

В правительстве разрабатывают проект отзыва на инициативу депутатов от партии "Справедливая Россия", касающуюся изменений в законодательстве о торговле. Ограничение надбавки поможет избежать случаев, когда торговые сети искусственно завышают стоимость товаров, а также окажет поддержку населению.

Министерство одобрило эту идею, однако посоветовало применять такой метод только в особых обстоятельствах. В частности, если в регионе в течение двух месяцев стоимость социально значимых продуктов увеличивается на 10% и более.

Многие государства применяют меры по контролю и ограничению надбавок на определенные товары. В отношении яиц, молока и хлеба страны вводят сниженные надбавки: торговые сети закупают эти продукты по более высокой цене, чем продают. Эти товары привлекают покупателей, которые впоследствии могут приобрести и другие, более дорогие продукты, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Однако министерство промышленности и торговли выразило несогласие с предложением депутатов, подготовив отрицательный отзыв правительства. В ведомстве подчеркнули, что в законе о торговле уже предусмотрено государственное регулирование цен.

Мера может вызвать нехватку товаров и рост цен на другие продукты. Например, торговые сети могут перекладывать свои расходы на другие товары, а также стимулировать розничные магазины использовать незаконные методы расчетов с производителями, подчеркнули в ведомстве.

Там также добавили, что в регионах может возникнуть проблема с обеспечением продовольствием: товары будут продаваться в тех местах, где это наиболее выгодно, что может привести к дефициту в других областях.

В Минэкономразвития, Минфине и ФАС одобрили проект отрицательного отзыва, что говорит о необходимости провести дополнительное совещание в правительстве для урегулирования разногласий с Минсельхозом.

В свою очередь, глава "Справедливой России" Сергей Миронов уточнил – чтобы избежать недостатка товаров, необходимо использовать гибкие инструменты. Можно регулировать торговую наценку, а не устанавливать фиксированные цены.

Искусственное регулирование цен может привести к нарушению баланса, искажению конкуренции и, как следствие, к дефициту определенных товаров.

Новая мера не сможет предотвратить рост цен на продукты. В среднем более 95% надбавки, которую делают розничные продавцы, приходится на расходы, связанные с реализацией товаров и ведением коммерческой деятельности, уточнил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"Прямое регулирование цен и наценок нарушает рыночные механизмы, сокращает возможности участников рынка", – считает он.

Введение единой торговой наценки на товары первой необходимости без учета специфики и уровня развития регионов, затрат розничных продавцов и спроса потребителей может привести к снижению объемов поставок социально значимых продуктов.

Анализ международной практики регулирования наценок в оптовой и розничной торговле показывает, что в некоторых странах Латинской Америки в начале 2000-х годов, а также недавние меры по заморозке цен на продукты питания в Венгрии привели к нехватке определенных товаров и развитию теневого рынка, добавил эксперт.

"Если помогать нуждающимся гражданам, то необходимо выбирать адресные программы, а не сдерживать цены для всех потребителей, это требует гораздо больших ресурсов и снижает заинтересованность бизнеса в развитии", – подытожил Караваев.

Осенью текущего года ФАС предложила распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на товары. Как отметили в антимонопольной службе, это позволит региональным органам власти заключать соглашения о стабилизации цен на различные товары в случае необходимости.

Эксперты отмечают, что данные меры будут наиболее актуальны в регионах, где наблюдаются высокая инфляция, низкий уровень доходов населения и ограниченный доступ к товарам.

