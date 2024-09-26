"Известия": новый механизм сдерживания цен на яйца появится в РФ

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В РФ появится новый механизм сдерживания цен на куриные яйца. Торговым сетям запретят брать вознаграждение от поставщиков за реализацию определенного количества товара. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный ФАС, поддержали Минэкономразвития и Минсельхоз, сообщает газета "Известия".

На данный момент вознаграждение торговым сетям составляет до 5% от стоимости приобретенных яиц. Проект же относит яйца первой и второй категории к перечню социально значимых товаров, которые не предполагают выплату вознаграждения. На сегодня такими товарами также являются хлеб, мясо кур и молоко.

В Минсельхозе сообщили, что данная мера сможет положительно сказаться на ценовой ситуации на внутреннем рынке и в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей.

Вместе с тем в министерстве добавили, что с конца 2023 года в стране наблюдается снижение отпускных цен на яйца. Так, по данным на 18 сентября, стоимость яиц первой и второй категорий снизилась на 22,6 и 29,5% соответственно – до 73,2 и 58,6 рубля. Аналогичная динамика транслируется и в розницу, подчеркнули в ведомстве.

В Минэкономразвития также подтвердили снижение цен на яйца в текущем году: на 0,3% с начала сентября и на 19,7% с начала года.

Впервые с начала 2024 года в России снизилась стоимость минимального набора продуктов, составив 6 655,6 рубля на одного человека. Стоимость набора стала на 0,78% меньше, чем в июле, и на 10,6% больше, чем в январе.

Между тем до конца года цены в российских кафе и ресторанах могут вырасти примерно на 10%. Такой рост объясняется глобальной инфляцией, ростом зарплат и сопутствующих расходов, например, на аренду помещений и электричество.