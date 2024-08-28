Экономист Жукова предупредила россиян о подорожании мороженого

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Мороженое в России в сентябре – ноябре может подорожать на 1,5–2%, рассказала завкафедрой маркетинга одного из столичных университетов Евгения Жукова.

"Это связано с удорожанием сырья для производства мороженого – молока, сливок, сливочного масла и какао. Подорожание мороженого происходит по-разному и в зависимости от региона", – уточнила она в беседе с "Газетой.ру".

В числе причин подорожания эксперт назвала также рост затрат на упаковку и транспортировку. Она подчеркнула, что цены на десерт растут даже без учета сезонов.

В 2021 году стоимость в среднем за год выросла почти на 8%, в 2022 году – более чем на 22%, в 2023-м – на 11%, а с начала 2024 года по июль цены поднялись более чем на 9%. Наибольшее подорожание зафиксировали в Тюмени, Марий Эл и Адыгее – там стоимость мороженого поднялась более чем на 20%.



Спрос на лакомство зависит от сезона. На лето приходится 40% продаж, весной – 24%, осенью – 21%, а зимой – 15%. За прошлый год в стране продали свыше 500 тысяч тонн холодного десерта, а общий объем российского производства за тот же период составил почти 475 тысяч тонн.



"А аномально жаркое лето 2024 года способствовало значительному увеличению потребления мороженого – на 30–40% по сравнению с летом прошлого года", – заключила экономист.

Ранее специалисты заявляли, что при слабом рубле инфляция создает инфляцию, из-за чего цены на продукты могут подняться на 5–40%. Это происходит из-за инерции девальвации рубля, поддержанной повышением тарифов и накопленным повышением цен.

