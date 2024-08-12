"Парламентская газета": цены в кафе и ресторанах РФ могут увеличиться на 10% до конца года

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До конца года цены в российских кафе и ресторанах могут вырасти примерно на 10%, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на представителей отрасли.

Такой рост объясняется глобальной инфляцией, ростом зарплат и сопутствующих расходов, например, на аренду помещений и электричество.

Глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров рассказал, что инфляция в стране движется опережающими темпами, поэтому снижения цен в общепите ожидать не приходится.

"Рестораторы вынуждены повышать цены, потому что так работает экономическая модель. Если этого не сделать, не будет денег для закупки продуктов, оплаты налогов и выплаты зарплат", – пояснил он, добавив, что именно последний пункт сильно бьет по бюджету.

Еще одной причиной, по словам Бухарова, стало падение популярности "традиционных" ресторанов из-за "фастфудизации" – сейчас люди чаще отдают предпочтение быстрым перекусам в сетевых кафе и столовых, из-за чего в других заведениях падает выручка.

Основной рост цен скорее всего стоит ожидать зимой, ближе к Новому году, считает член Международной ассоциации гастрономов Confreriedela Chainede Rotisseurs Леонид Гарбар. Он отметил, что в этот период спрос на заведения общественного питания традиционно увеличивается.

"Единственное, следует понимать, что цены в ресторанах всегда повышаются с небольшой задержкой", – добавил Гарбар.

При этом проблем с импортозамещением в России не фиксируется, заявили опрошенные изданием эксперты. Таким образом рестораторам удалось практически полностью заместить импортные продукты, поставки которых в 2022–2023 годах местами ощутимо просели из-за западных санкций.

Между тем за предпоследние выходные июля выручка рестораторов в рамках работы на фестивале "Лето в Москве" увеличилась примерно на 30%. Часть из нее была направлена в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы".

Кроме того, ФНС может подключиться к выявлению незаконного общепита. Данная мера позволит предотвратить нарушения, связанные с началом деятельности организаций. Сейчас компании обязаны самостоятельно уведомлять о начале своей работы.