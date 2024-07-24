Столичные рестораторы отправили выручку за выходные "Лета в Москве" на нужды СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние выходные, с 20 по 21 июля, выручка рестораторов в рамках работы на фестивале "Лето в Москве" увеличилась примерно на 30%, часть из которой была направлена в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы". Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

В департаменте напомнили, что в рамках фестиваля улицы в центре Москвы во второй раз стали пешеходными – Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также Газетный, Камергерский и Столешников переулки вместе с Тверским и Страстным бульварами. Заведения общепита, которые расположены в этих местах, увеличили в прошлые выходные, с 13 по 14 июля, выручку на 20%, а в эти – на 30%.

"Мы понимаем, что есть люди, у которых сейчас нет возможности наслаждаться летом, поэтому 10% процентов от оборота за выходные мы отправили через фонд на поддержку солдат в зоне спецоперации", – добавил гендиректор Mollusca Group Виталий Передерко.

Управляющая рестораном Ugolëk Анжела Хвостунова рассказала, что благодаря мероприятиям "Лето в Москве" они могут временно выставить больше летних веранд и установить дополнительные стойки, тем самым привлекая больше гостей и увеличивая выручку.

В департаменте уточнили, что в выходные развлечения и угощения жителям и гостям столицы предлагали свыше 120 кафе, ресторанов и магазинов.

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