Волонтер Раззакова: штаб по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" открылся в ЮЗАО

Фото: Агентство "Москва"/из личного архива Екатерины Раззаковой

Глава волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова сообщила об открытии в районе Зюзино в рамках общегородской акции "Москва помогает" штаба по сбору гуманитарной помощи. Об этом она заявила Агентству "Москва".

"Я рада, что мы смогли осуществить эту инициативу вместе с ресурсным центром "Мосволонтер". Лично для меня это очень большое и важное дело, потому что я в волонтерском движении уже очень давно. Это стало как бы продолжением меня. Я рада возможности стать частью большого сообщества вместе со всеми вами", – сообщила Раззакова.

Она уточнила, что принести можно все, что люди считают нужным: товары повседневного быта, средства гигиены, детские игрушки, книги и даже музыкальные инструменты.

"Идея в том, чтобы создать новое место притяжения, "точку добра" – и для помощи тем, кто защищает сейчас Россию в рядах участников СВО, и для жителей новых регионов, и вообще для всех нуждающихся в человеческом участии и поддержке", – добавила она.

Также Раззакова пригласила жителей юго-запада Москвы принять участие в фестивале волонтерского движения 25 июня в парке 70-летия Победы.

Новый штаб "Москва помогает" в ЮЗАО будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу Севастопольский проспект, дом 61, корпус 1.

Ранее Раззакова заявила о намерениях собрать 8 тонн гумпомощи для новых регионов. По ее словам, в новый штаб можно принести все необходимое: продукты и лекарства. Точный список необходимого можно будет уточнить в штабе, добавила глава центра.

Вместе с тем она пригласила депутатов на открытие штаба и предложила им побывать на фестивале волонтерского движения 25 июня.

