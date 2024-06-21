Директор "Восточного" Гурченкова организовала для детей из ВАО посещение клуба "Измайлово"

Фото: Агентство "Москва"/Анастасия Сарафанова

Директор дворца творчества детей и молодежи "Восточный" Анна Гурченкова организовала для детей и родителей, живущих на востоке Москвы, посещение конноспортивного клуба "Измайлово", передает Агентства "Москва".

"Общение с животными очень важно, особенно для детей. <…> Это вызывает массу положительных эмоций, снижает уровень стрессов, тревожности, улучшает настроение. Лошади – одни из самых контактных и позитивных животных, существует даже иппотерапия – метод реабилитации, основанный на общении с лошадьми, который помогает развивать физические, эмоциональные и социальные навыки. Постараемся сделать такие экскурсии традиционными", – сказала Гурченкова.

Экскурсия прошла в рамках фестиваля "Ура! Лето в ВАО!", который проводят сотрудники дворца, в ней приняли участие около 50 детей и родителей. Гости смогли прокатиться на пони, угостить их лакомством, а также послушать рассказ о том, как живут, питаются и тренируются лошади в клубе, как за ними правильно ухаживать. Директор "Восточного" напомнила, что фестиваль "Ура! Лето в ВАО!" стартовал в июне и продлится до конца августа.

"В его программе – дворовые праздники, экскурсии, многочисленные активности на свежем воздухе для всей семьи, выступления творческих коллективов дворца "Восточный", – добавила Гурченкова.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет второй ежегодный фестиваль национальных пород лошадей "Конное достояние России". На фестивале продемонстрируют 13 пород лошадей. Также гостей ожидают анимационные танцевальные программы, подвижные и интерактивные игры, викторины и тематические мастер-классы.

