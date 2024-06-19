Мероприятия главного летнего фестиваля Москвы пройдут на столичных набережных

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В ближайшие дни мероприятия фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдут на московских набережных. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, 20 июня в 18:00 около 4-го Каменного пруда на ВДНХ состоится мастер-класс "Песочный город", участники которого смогут создать картины из цветного песка. В этом же месте 23 июня с 12:00 до 14:00 пройдет мастер-класс по раскрашиванию панам "Лето в шляпе". В 16:00 на площадке начнется программа "Каникулы в городе", в ходе которой актеры московских театров прочитают детские стихи, написанные классиками русской литературы.

В воскресенье, 23 июня, на набережной Большого городского пруда в Зеленограде организуют танцевальный флешмоб "Танцуем по-русски", который начнется в 16:00. Все желающие могут освоить элементы народных танцев под фольклорные аранжировки. А с 18:00 до 20:00 пройдет концерт "Летние голоса".

На Краснопресненской набережной 23 июня в 12:00 состоится флешмоб "Вместе веселей", на котором детям и взрослым предложат освоить несколько движений и выучить несложный танец. Потом артисты вокальной студии "Мечта" исполнят песни под аккомпанемент гармони, а затем для посетителей в 16:00 проведут вечеринку с диджей-сетами.

На набережной у Корабельной улицы 20 июня в 18:00 пройдут литературные чтения "Москва. Любимая. Летняя". Актеры столичных театров прочтут произведения о городе. А 23 июня в 12:00 до 14:00 для горожан проведут расслабляющую арт-терапию "Блики лета". При помощи красок участники создадут антистресс-картину и получат положительные эмоции.

Около парка "Музеон" 20 июня в 10:00 состоится мастер-класс по изготовлению значка с рисунком. Мероприятие платное, однако регистрироваться на него не надо. Позже, с 16:00 до 18:00, пройдет занятие спортивного кружка Парка Горького. В программу включены общая физическая подготовка, оздоровительный бег, а также различные упражнения.

21 июня в 10:00 москвичей и гостей столицы приглашают на тренировку по миофасциальному расслаблению с упражнениями на подвижность суставов и с обучением самомассажу. Оборудование предоставят организаторы. А 23 июня на Крымской набережной все желающие могут посетить занятие кундалини-йогой, которое начнется в 10:00. Мероприятие платное, требуется регистрация на сайте.

На набережной Южного речного вокзала 23 июня в 14:00 пройдет творческий мастер-класс "Летняя флористика" по созданию букетов из цветов. После этого гости могут порисовать на мастер-классе "Течение Москвы-реки" и потанцевать под сеты диджеев. Вечеринка начнется в 18:00.

В "Лужниках" 21 июня в 10:00 пройдет мастер-класс по эфирным маслам. Психолог и специалист по маслам Юлия Бударгина расскажет гостям о самых эффективных эфирах для здоровья и благополучия семьи. Для участия нужна регистрация на сайте.

23 июня с 10:00 до 12:00 все желающие в рамках "Спортивных выходных" могут заняться растяжкой. Для участия необходимо взять спортивную форму и коврик. Также в 12:00 начнется танцевальная тренировка, на которой участников ждет микс из движений хип-хопа, самбы, бачаты и джаз-фанка. В 16:00 гости могут поучаствовать в танцевальном флешмобе "Большая страна".

Ранее сообщалось, что 22 и 23 июня на площадках парка "Зарядье" пройдет второй фестиваль "Театральные выходные". Первый день посвятят 100-летним юбилеям со дня рождения писателей Виктора Астафьева, Бориса Васильева, Булата Окуджавы и 95-летию со дня рождения Василия Шукшина, а второй – 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Всего развлекательная программа включает в себя 25 мероприятий: спектакли, музыкально-поэтические выступления и мастер-классы.

