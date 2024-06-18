Фестиваль "Театральные выходные" пройдет в парке "Зарядье" 22 и 23 июня

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Второй фестиваль "Театральные выходные" пройдет на площадках парка "Зарядье" 22 и 23 июня с 12:00 до 20:00. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она рассказала, что первый день посвятят 100-летним юбилеям со дня рождения писателей Виктора Астафьева, Бориса Васильева, Булата Окуджавы и 95-летию со дня рождения Василия Шукшина, а второй – 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Перед москвичами и гостями столицы выступят 120 актеров и музыкантов МХТ имени Чехова, Российского академического молодежного театра, Московского театра "Эрмитаж", Московского драматического театра имени Пушкина, симфонического оркестра столицы "Русская филармония" и других культурных учреждений, добавила Сергунина.

Заммэра уточнила, что тема фестиваля в этом году – "Через 100 лет". Развлекательная программа включает в себя 25 мероприятий, среди которых спектакли, музыкально-поэтические выступления и мастер-классы.

В субботу, 22 июня, на сцене большого амфитеатра в "Зарядье" посетителям покажут фрагменты спектаклей "Пролетный гусь" и "Завтра была война". В финале первого дня фестиваля пройдут музыкально-поэтические выступления, посвященные 100-летию Булата Окуджавы.

В воскресенье, 23 июня, перед гостями выступит народный артист РФ Константин Райкин – он прочтет произведения Пушкина. Потом солисты театра "Новая опера" исполнят романсы на стихи поэта. Заключительным мероприятием фестиваля будет гала-концерт "Вчера, сегодня, завтра. Три века русской поэзии" театра "Практика" и Школы-студии МХАТ.

Кроме того, для горожан подготовлены мастер-классы по сценической речи и хоровому пению. Для юных посетителей организуют занятия по актерскому мастерству и интерактивный спектакль "Сказы нянюшки Арины".

Также для желающих проверить свои навыки проведут импровизированный вступительный экзамен в театральный вуз. Для этого участникам нужно будет прочитать одно из произведений на свой выбор или отрывок из работ писателей-юбиляров. Оценивать таланты будут руководитель курса Школы-студии МХАТ, режиссер фестиваля Марина Брусникина, руководитель курса Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова Юлия Меньшова и другие эксперты.

Вход на мероприятия свободный. Подробная программа событий фестиваля размещена на сайте парка.

Ранее сообщалось, что на фестивале "Усадьбы Москвы" для гостей проведут лекции, мастер-классы и усадебные игры. Мероприятия будут проходить на 40 городских площадках. Программа включила в себя несколько тематических направлений, среди которых "Усадебный кластер "Басманный" и "Городская дача".