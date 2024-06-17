Лекции, мастер-классы и усадебные игры пройдут на фестивале "Усадьбы Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лекции, мастер-классы и усадебные игры проведут на фестивале "Усадьбы Москвы", который объединил около 40 площадок. В этом году программа включила в себя ряд тематических направлений, в том числе "Усадебный кластер "Басманный" и "Городская дача".

Первая программа посвящена городским усадьбам Басманного района. Так, 21 июня в 18:00 в саду имени Баумана пройдет лекция "Басманный район XVIII века". Ее прочитает детская писательница и создательница краеведческого проекта "Город наизнанку" Анна Меньшова (Хельга Патаки). Она расскажет о том, что балы устраивали не только для демонстрации статуса или развлечений, но и для установления нужных связей или заключения сделок.

После лекции в 20:00 для гостей организуют настоящий светский прием в рамках концерта "Московский бал". Оркестр "Русская классика" воссоздаст атмосферу дворянской эпохи, исполнив вальсы и мазурки.

22 июня в 19:30 пройдет лекция на природе "Москва Михаила Лермонтова". Посетителям расскажут, в каких парках любил гулять поэт, где находил вдохновение. Гостям также прочитают стихи, написанные поэтом в Москве и за ее пределами.

Второе направление связывает сразу шесть усадеб: "Коломенское", "Кузьминки", "Измайлово", "Царицыно", "Михалково" и Екатерининский парк. Основная идея заключается в том, чтобы внутри города создать островки, которые погружают в атмосферу старинной московской дачи.

Для этого 19 июня в 16:00 в музее-заповеднике "Коломенское" организуют мастер-класс по каллиграфии, которая раньше являлась отдельным видом искусства. Гости смогут понять, как развитие письма влияет на мелкую моторику и творческие способности.

22 и 23 июня в музее-заповеднике проведут усадебные игры, которые были популярны в конце XIX – начале ХХ века. Например, москвичи смогут сыграть в городки, серсо, крокет, бадминтон и петанк. А уже в 20:00 в усадьбе князей Голицыных Влахернское-Кузьминки можно будет посетить кинотеатр под открытым небом, где покажут фильмы из золотой коллекции кинофонда – от комедий до исторических картин.

Подробнее узнать о мероприятиях можно на сайте Russpass. Все они являются бесплатными, однако на некоторые понадобится предварительная регистрация.

Ранее Собянин сообщил, что масштабный сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" пройдет с 15 июня по 15 сентября. Его площадками станут 21 городская усадьба и 19 загородных. По словам мэра, в фестиваль войдет несколько тематических направлений. Всего запланировано более 2 500 мероприятий.

