Экскурсии по усадьбам пройдут в рамках фестиваля "Времена и эпохи" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве проведут 150 экскурсий по 10 усадьбам с 12 по 16 июня в рамках фестиваля "Времена и эпохи". Участники смогут прогуляться по территории 10 самых крупных усадеб города и узнать об их истории. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В усадьбе Воронцово можно осмотреть резные сторожевые башенки, помещения караульных, "горбатый" мостик. Экскурсию проведет победитель конкурса "Московские мастера", разработчик экскурсионных программ к чемпионату мира по футболу 2018 года Наталья Дутова. Она расскажет, какой герой романа "Война и мир" Л. Н. Толстого ездил в Воронцово, чтобы посмотреть за строительством большого воздушного шара.

Экскурсоводы Лариса Миловидова и Юлия Каркушко покажут москвичам усадьбу Измайлово. В XVII–XVIII веках там располагалась царская резиденция с птичьим двором и зверинцем. Возле березовой рощи находился храм с посвящением индийскому царевичу Иоасафу. Экскурсанты осмотрят Спасские и Задние ворота, офицерский корпус Николаевской военной богадельни, а также бывший парадный въезд на остров, состоявший из башни и моста с изразцами.

Экскурсовод Евгения Дирдовская ознакомит посетителей с историей усадьбы Влахернское-Кузьминки. В начале XVIII века Петр I подарил эти земли Григорию Строганову за помощь в оснащении армии и флота. Со временем владение перешло княжескому роду Голицыных. Тогда усадьба превратилась в русский Версаль, там принимали монарших особ. Сейчас на территории работает Музей русской усадебной культуры. Гости увидят каскад прудов и постройки, над которыми трудились архитекторы Родион Казаков, Доменико Жилярди, Иван Еготов.

Кроме того, гости и жители Москвы смогут пройти по старой Троицкой дороге до Ростокинского акведука. Экскурсовод Галина Бочарова расскажет, какую роль эти места сыграли для писателей Павла Бажова и Ивана Шмелева. Участники узнают о памятниках на территории и колодце XIX века.

Также в столице организуют экскурсии по усадьбам Останкино, Покровское-Глебово-Стрешнево, Лефортово, Люблино, Митино. Более того, гости смогут посетить парк имени 50-летия Октября. Гид Алексей Шапран покажет памятники Партизанам Подмосковья, Воинам-интернационалистам, скульптурную композицию "Моя семья". Гости увидят долину реки Раменки и достопримечательность "Зеленый лабиринт".

Встречи будут начинаться ежедневно в 12:00, 14:00 и 17:00. Приходить лучше заранее. Ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте.

Ранее стало известно, что с 12 по 14 июня в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдут выступления учеников и педагогов столичных школ искусств. Для гостей прозвучат хиты российской и зарубежной эстрады, а также русский фольклор. Артисты представят сольные и ансамблевые номера.