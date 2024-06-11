Ученики и педагоги школ искусств выступят в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 12 по 14 июня в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдут выступления учеников и педагогов столичных школ искусств. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Перед посетителями выступят эстрадно-джазовое отделение и отделение музыкального фольклора детской школы искусств "Феникс". Они исполнят хиты российской и зарубежной эстрады, а также русский фольклор. Начало концерта запланировали на 12 июня в 12:00 на площади перед культурным центром "Северный".

На площади у Дарвиновского музея 13 июня в 12:00 выступят воспитанники музыкальной школы имени А. М. Иванова-Крамского. Они представят сольные и ансамблевые номера. Гости послушают народные произведения под аккомпанемент баяна.

Детский хор "Сириус" школы искусств имени Н. Г. Рубинштейна 14 июня в 12:00 представит концертную программу "Верит людям Земля" в парке "Сокольники". Они исполнят произведения русских композиторов на стихи отечественных поэтов.

В сквере в Малыгинском проезде 14 июня в 14:00 в рамках Mamontov Fest выступят выпускники детской школы искусств имени С. И. Мамонтова. Зрители увидят хореографические, оркестровые и хоровые номера. Учителя школы проведут викторины и мастер-классы.

Концерт в молодежной филармонии музея-усадьбы "Кусково" состоится 14 июня в 14:00. В нем примут участие педагоги и концертмейстеры школы искусств "Кусково". Со сцены у обсерватории Парка Горького прозвучит музыка русских и зарубежных композиторов.

В сквере у станции метро "Новопеределкино" 14 июня в 16:00 выступят ученики и учителя музыкальной школы имени Б. Л. Пастернака. Солисты и ансамбли исполнят произведения русских и зарубежных классиков, в том числе П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, Ф. Шопена и Э. Грига.

Музыкальные выступления школы искусств имени А. С. Даргомыжского пройдут 14 июня в 16:00. На площади у Музея космонавтики выступят фольклорная певица и аккордеонист. Они представят сольные и совместные номера с программой популярных народных песен и классики фольклорного творчества.

В летнем павильоне парка "Красная Пресня" 14 июня в 14:00 проведут творческий мастер-класс. Участники с помощью ножниц вырежут элементы композиции и соберут их с помощью клея, степлера и надрезов бумаги. Занятие подготовила Краснопресненская детская художественная школа.

Ранее гостей и жителей Москвы пригласили на экскурсионную прогулку на ретротрамвае "Татра Т2". Мероприятие пройдет 14 июня. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, такие летние экскурсии организовывают для тех, кто интересуется историей и архитектурой города.