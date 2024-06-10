Джазовый фестиваль Moscow Jazz Festival пройдет в столице с 10 по 16 июня

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Один из самых масштабных джазовых фестивалей Moscow Jazz Festival пройдет в столице с 10 по 16 июня в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

На мероприятии выступят более одной тысячи артистов из России и стран зарубежья, площадками для них станут сцена зала "Зарядье", сад "Эрмитаж", парки "Зарядье", "Музеон" и "Сокольники", а также площадь перед ЦУМом. Открытие фестиваля состоится в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

По словам российского саксофониста Игоря Бутмана, Московский джазовый фестиваль был впервые организован в 2022 году и за два года существования на его площадках выступили более двух тысяч артистов, а его концерты посетили свыше 520 000 зрителей.

"В 2024 году программа III международного фестиваля стала еще масштабнее: мы начали презентацию проекта 3 февраля на выставке-форуме "Россия" и уже провели там пять специальных концертов при участии лучших отечественных джазовых музыкантов разных поколений, также наш фестиваль был представлен на Всемирном фестивале молодежи в Сочи", – подчеркнул Бутман.

Основной площадкой мероприятия станет сад "Эрмитаж", в котором с 11 по 15 июня выступят известные джазмены и популярные артисты других музыкальных жанров, которые представят джазовые программы. В эти же дни в рамках фестиваля пройдет большая просветительская программа, организованная совместно с Российским обществом "Знание".

Приобрести билеты можно на площадках фестиваля, а также на официальном сайте.

Между тем москвичей пригласили на фестиваль "Усадьбы Москвы", который пройдет с 15 июня по 15 сентября. По словам Сергея Собянина, в него войдет несколько тематических направлений. Усадьбы Басманного района объединятся в настоящий кластер, где можно будет прогуляться под аудиоспектакль или подкаст, а также пройти увлекательную квест-игру.