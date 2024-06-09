Собянин: фестиваль "Усадьбы Москвы" пройдет с 15 июня по 15 сентября

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Масштабный сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" пройдет с 15 июня по 15 сентября. Его площадками станут 21 городская усадьба и 19 загородных, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Семьи с детьми могут попробовать себя в старинных русских играх и творческих мастер-классах. Молодежь – сходить на концерты современной музыки в атмосфере других эпох. Старшее поколение – отдохнуть на пикниках в стиле XIX века", –подчеркнул он.

По словам мэра, в фестиваль войдет несколько тематических направлений. Усадьбы Басманного района объединятся в настоящий кластер, где можно будет прогуляться под аудиоспектакль или подкаст, а также пройти увлекательную квест-игру.

В музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", в Екатерининском парке и других исторических местах сформируют тематическое пространство старинной столичной дачи. Гости смогут примерить костюмы ХIX века, посетить домашний театр и научиться готовить варенье.

Кроме того, для посетителей подготовят концерты, кинопоказы под открытым небом и мюзикл. Всего запланировано более 2 500 мероприятий.

Ранее сообщалось, что серию мастер-классов по акварельной живописи на открытом воздухе "Архитектурные зарисовки" организуют для детей от 7 до 15 лет на территории исторических парков и усадеб столицы в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Как отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, цель мероприятий – познакомить юных москвичей с историей города, его природой и архитектурой.

