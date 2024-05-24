Собянин: музею славянской письменности "Слово" на ВДНХ исполняется пять лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В День славянской письменности и культуры, 24 мая, музею "Слово" на ВДНХ исполняется пять лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В этом уникальном пространстве все могут узнать, как появилась письменность, развивался наш язык и что его ждет в будущем", – рассказал градоначальник.

Экспозиция музея разделена на несколько тематических зон. Среди его экспонатов представлены воссозданные православный храм X–XI веков, кельи средневекового монаха-писца, а также копии первых печатных учебников.

При помощи современных мультимедийных технологий зрители смогут перенестись в разные эпохи. Также в одном из экспонатов гости смогут прослушать народные сказки, были и частушки, любуясь при этом видами России на панорамном экране.

Как отметил мэр Москвы, с 2019 года в музее прошло уже свыше 7 тысяч образовательных мероприятий. Узнать более подробную информацию о музее можно на сайте ВДНХ.

Ранее Собянин сообщил, что федеральные музеи войдут в систему Russpass. По словам мэра, это поможет раскрыть туристический потенциал российских регионов, так как подключенные к системе смогут войти в тематические и локальные маршруты.

До этого стало известно, что в государственном музее-заповеднике "Остафьево" – "Русский Парнас" 2 июня пройдет Пушкинский праздник поэзии, посвященный 225-летию со дня рождения великого русского поэта.