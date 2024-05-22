Более 200 произведений представили на выставке Васнецовых в Новой Третьяковке

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Выставка "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке объединила более 200 экспонатов Виктора, Аполлинария и Андрея Васнецовых. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Экспозицию организовали по случаю 175-летия со дня рождения Виктора Васнецова и к 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова. Она включает произведения живописи и графики из 15 музеев и шести частных коллекций.

"Объединяя трех художников, решались самые разные, очень сложные задачи. Мы старались дать каждому из наших героев пространство и возможность раскрыться, раскрыть свою индивидуальность, а с другой стороны, мы пытались выделить то общее, что объединяет, кроме фамилии, этих художников", – сказала заместитель гендиректора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова.

Посетить выставку "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" можно с 23 мая по 4 ноября.

Между тем с 23 по 26 мая в Москве пройдет международный фестиваль "Интермузей-2024". В число площадок фестиваля вошли Новая Третьяковка, Инженерный корпус Третьяковской галереи, Музей Москвы и другие. Ознакомиться с программой можно на сайте Минкультуры РФ.

