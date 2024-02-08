Новое здание Третьяковской галереи обеспечили электроэнергией с резервом

Фото: stroi.mos.ru/Илья Иванов/Москомархитектура

Новое здание Третьяковской галереи на Кадашевской набережной обеспечено электричеством с резервом. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В феврале завершили комплекс мероприятий по технологическому присоединению нового здания Третьяковской галереи. Общая присоединенная мощность составила 2 мегаватт", – отметил он.

Бирюков обратил внимание, что во время работ по проведению электричества использовалась специальная техника. Был выбран метод горизонтально направленного бурения, уточнил заммэра.

Он объяснил, что сначала рабочие подготовили распределительную подстанцию с четырьмя трансформаторами, мощность каждого из которых составляла 1,6 тысячи киловольт ампер. Затем специалисты смонтировали устройства релейной защиты и автоматики, каналов связи, передачи данных, телемеханики, а также системы учета. После были проложены два кабеля 10 киловольт общей длиной 9 километров.

Если в системе возникнут какие-либо неполадки, электроэнергия пойдет по резервной линии, резюмировал Бирюков.

Ранее директор галереи Елена Проничева рассказала, что Новая Третьяковка на Крымском Валу уйдет на ремонт в 2025 году, а здание галереи на Кадашевской набережной откроется в Москве этой осенью. По ее словам, сейчас в новом помещении идут отделочные работы. Здание уже получило заключение о соответствии.

Он добавила, что в прошлом году Третьяковскую галерею посетили более двух миллионов человек.



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