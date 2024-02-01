Здание Новой Третьяковки на Крымском Валу закроют на реконструкцию в 2025 году

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Новая Третьяковка на Крымском Валу уйдет на ремонт в 2025 году, а новое здание галереи на Кадашевской набережной откроется в Москве этой осенью. Об этом рассказала директор галереи Елена Проничева, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, сейчас в новом помещении идут отделочные работы. Здание уже получило заключение о соответствии.

"Мы уже ждем от коллег документацию на ввод в эксплуатацию и будем готовы потихонечку новый дом осваивать. Проект действительно мощный. Это 35 тысяч квадратных метров. Более 4 тысяч только выставочных площадей с музейным климатом. Мы ожидаем, что к концу 2025 года выставки на Крымском Валу завершатся", – уточнила Проничева.

Она рассказала, что в прошлом году Третьяковскую галерею посетили более двух миллионов человек. Таким образом, музей приближается к доковидным показателям. Самой посещаемой выставкой ушедшего года стала экспозиция, посвященная Николаю Рериху.

Новый сезон работы музейного лектория начался в Третьяковской галерее 9 января. С января по апрель 2024 года юные слушатели и их родители смогут узнать о животных в искусстве, книжных иллюстрациях, богатырях и их помощниках.

Посещаемость Третьяковки в 2023 году достигла допандемийных показателей. Гендиректор галереи Елена Проничева сказала, что также увеличилась аудитория в соцсетях учреждения.

Большая очередь образовалась возле Третьяковской галереи 7 января