21 декабря, 13:31Культура
Обновленную экспозицию работ художника Сурикова открыли в Третьяковке
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Государственная Третьяковская галерея 21 декабря открыла для посетителей обновленную экспозицию работ художника Василия Сурикова. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.
В сообщении музея отмечается, что в состав экспозиции вошли живописные этюды Сурикова, скульптурный бюст художника работы Саввы Мамонтова, а также архивные материалы, рассказывающие об истории бытования картины "Боярыня Морозова" в Третьяковке.
Уточняется, что экспозицию разделили на две части. Так, в первой гостям расскажут о создании и бытовании картины "Боярыня Морозова", а также о событиях, которые были связаны с ее пребыванием в стенах музея. Представленные архивы повествуют о судьбе произведения с момента его приобретения Павлом Третьяковым в 1887 году до конца XX века.
Во второй части зала посетители познакомятся с произведениями Сурикова: от ранних академических до этюдов к картинам "Боярыня Морозова", "Утро Стрелецкой казни", "Покорение Сибири Ермаком". Как добавили в пресс-службе Третьяковки, эти работы демонстрируют глубину и серьезность творческих поисков художника при создании исторических композиций.
Ранее сообщалось, что посещаемость Третьяковки в этом году достигла допандемийных показателей. Свыше двух миллионов человек посетили ее основную экспозицию и выставки с января. Гендиректор галереи Елена Проничева сказала, что также увеличилась аудитория в соцсетях учреждения.
Новый корпус Третьяковской галереи откроют в 2024 году
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