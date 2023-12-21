Обновленную экспозицию работ художника Сурикова открыли в Третьяковке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Государственная Третьяковская галерея 21 декабря открыла для посетителей обновленную экспозицию работ художника Василия Сурикова. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

В сообщении музея отмечается, что в состав экспозиции вошли живописные этюды Сурикова, скульптурный бюст художника работы Саввы Мамонтова, а также архивные материалы, рассказывающие об истории бытования картины "Боярыня Морозова" в Третьяковке.

Уточняется, что экспозицию разделили на две части. Так, в первой гостям расскажут о создании и бытовании картины "Боярыня Морозова", а также о событиях, которые были связаны с ее пребыванием в стенах музея. Представленные архивы повествуют о судьбе произведения с момента его приобретения Павлом Третьяковым в 1887 году до конца XX века.

Во второй части зала посетители познакомятся с произведениями Сурикова: от ранних академических до этюдов к картинам "Боярыня Морозова", "Утро Стрелецкой казни", "Покорение Сибири Ермаком". Как добавили в пресс-службе Третьяковки, эти работы демонстрируют глубину и серьезность творческих поисков художника при создании исторических композиций.

Ранее сообщалось, что посещаемость Третьяковки в этом году достигла допандемийных показателей. Свыше двух миллионов человек посетили ее основную экспозицию и выставки с января. Гендиректор галереи Елена Проничева сказала, что также увеличилась аудитория в соцсетях учреждения.

Новый корпус Третьяковской галереи откроют в 2024 году