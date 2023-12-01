Третьяковка опубликовала режим работы в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Государственная Третьяковская галерея сообщила свой режим работы в новогодние праздники. Сведения опубликованы на ее официальном сайте.

Там сообщается, что 31 декабря и 1 января все музеи галереи работать не будут. А 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января с 10:00 до 21:00 горожане смогут посетить постоянные экспозиции и выставки в основном здании галереи, Инженерном корпусе и в здании Новой Третьяковки. Отмечается, что кассы и вход для посетителей будут открыты до 20:00.

Также на сайте указано, что экспозиции и выставки в основном здании галереи, в Новой Третьяковке и Западном крыле будут открыты 8 января с 10:00 до 18:00, выставки же в Инженерном корпусе – с 16:00 до 18:00. Малые музеи Третьяковской галереи по обычному своему графику станут работать с 3 января.

Ранее сообщалось, что галерея продлила работу выставки "Николай Рерих" по воскресеньям. В этот день до 28 января включительно она будет открыта до 20:00.

Билеты на эти сеансы уже доступны на сайте культурного учреждения. Исключение составит лишь 7 января следующего года.

Третьяковская галерея продлила работу выставки "Николай Рерих" по воскресеньям