Третьяковская галерея продлила работу выставки "Николай Рерих" по воскресеньям. В этот день вплоть до 28 января она будет открыта до восьми вечера.

Билеты на дополнительные сеансы уже есть на сайте Третьяковки. Исключение составит лишь 7 января 2024 года. Масштабный выставочный проект Третьяковской галереи приурочен к 150-летию со дня рождения Николая Рериха – знаменитого художника, мыслителя, археолога и путешественника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.