Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 15:30

Город

Третьяковская галерея продлила работу выставки "Николай Рерих" по воскресеньям

Третьяковская галерея продлила работу выставки "Николай Рерих" по воскресеньям

Экскурсии в Боткинскую больницу пройдут до 29 ноября

Во всех округах Москвы начали работать открытые катки

Столичные парки и семейные центры пригласили москвичей отметить День матери

В Москве заработали первые горнолыжные трассы

Более 6 млн человек посетили Московскую канатную дорогу с момента открытия

Новый корпус Третьяковской галереи откроют в 2024 году

Фермерская ярмарка открылась на выставке "Россия"

Новости часа: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ухудшения погоды

В Москве пассажиры совершили 1,5 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте

Третьяковская галерея продлила работу выставки "Николай Рерих" по воскресеньям. В этот день вплоть до 28 января она будет открыта до восьми вечера.

Билеты на дополнительные сеансы уже есть на сайте Третьяковки. Исключение составит лишь 7 января 2024 года. Масштабный выставочный проект Третьяковской галереи приурочен к 150-летию со дня рождения Николая Рериха – знаменитого художника, мыслителя, археолога и путешественника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика