Стоимость проезда на речных электросудах изменится 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость проезда на речном электросудне изменится с 1 сентября. Она будет составлять 150 рублей вне зависимости от дня недели, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Согласно информации, остался бесплатный проезд для детей до 7 лет и обладателей абонементов "Тройка" на 90 и 365 дней.

"Популярность регулярного маршрута растет, с начала осени цена проезда и в рабочие, и в выходные дни будет одинаковой", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

За два месяца работы речного транспорта пассажиры совершили свыше 135 тысяч поездок. Речные трамваи выполнили более 3,5 тысячи рейсов и проплыли свыше 25 тысяч километров.

На сегодняшний день они ходят между причалами Киевский и "Сердце Столицы", делая остановку на причалах Трехгорный, Сити-Центральный, Сити-Багратион, Кутузовский. Самыми популярными причалами являются Киевский, Сити-Центральный и "Сердце Столицы". За два месяца с Киевского причала отплыли 54 тысячи жителей и гостей города.

Проезд можно оплатить "Тройкой", банковской картой, телефоном на базе Android с NFC и с помощью биометрии.

Ранее в столицу прибыли пять новых плавучих причалов и четыре электросудна. Причалы изготовили в Перми, они сделаны из высокопрочной стали. А электрические речные трамваи произвели в Санкт-Петербурге с использованием технологии лазерной сварки, что обеспечивает их долговечность.

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