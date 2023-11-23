23 ноября, 18:48Город
Москвичей пригласили отметить День матери на речных вокзалах города
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
25 и 26 ноября на речных вокзалах Москвы пройдут мероприятия в честь Дня матери. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Южный речной вокзал, 25 ноября:
- с 12:00 до 13:00 – показ мультсериалов от "Союзмультфильма";
- с 13:00 до 14:00 – показ фильма "2 градуса до конца света" от Русского географического общества;
- с 20:30 до 21:30 – танцевальная тренировка от проекта "Спортивные выходные" в здании вокзала.
Южный речной вокзал, 26 ноября:
- с 13:00 до 14:00 – показ мультфильма "Финник" от ГК "Рики";
- с 14:00 до 15:00 – показ фильма "Григорий и Александра Потатины. Любовь и жизнь в пути" от Русского географического общества;
- с 20:30 до 21:30 – танцевальная тренировка от проекта "Спортивные выходные" в здании вокзала.
Кроме того, на Северном речном вокзале 25 ноября с 20:30 до 21:30 состоится танцевальная тренировка от проекта "Спортивные выходные". Необходима предварительная запись.
Северный речной вокзал, 26 ноября:
- с 12:00 до 14:00 – мастер-класс по созданию открытки "Моя мамочка" совместно с объединением библиотек и культурных центров Северного административного округа;
- с 20:30 до 21:30 – танцевальная тренировка от проекта "Спортивные выходные" в здании вокзала (по предварительной записи).
Семейные мероприятия в честь Дня матери пройдут и в столичных парках. В этом году праздник выпадает на 26 ноября, но творческие и познавательные занятия, игры, квесты и концерты ждут гостей 18 парковых территорий уже с 24 ноября. Все мероприятия пройдут бесплатно.
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