Вход для женщин с детьми в Музей Победы будет бесплатным в День матери

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Женщины с детьми смогут посетить Музей Победы бесплатно в День матери, который пройдет 26 ноября. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

"Кроме того, Музей Победы подготовил большую праздничную программу – экскурсии, мастер-классы, концерты и кинопоказ. Участие в мероприятиях бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте Музея Победы", – говорится в сообщении.

Так, гостьи учреждения смогут посетить экскурсию "Бессмертный подвиг матери" по экспозиции "Подвиг народа". В этот день также запланированы музыкальная программа "Я лечу над Россией" студии при Академическом ансамбле песни и пляски войск национальной гвардии РФ, а также сольный концерт бывшей участницы группы "Мираж" Маргариты Суханкиной.

Юные посетители смогут научиться делать открытки для мам на творческом мастер-классе в Детском досуговом центре. Вместе с тем кинотеатр "Поклонка" при музее организует тематический кинопоказ.

Ранее стало известно, что в Московском музее современного искусства с 15 ноября по 31 марта пройдет выставка "Невозможноеневозможно". Ее посвятили народному художнику СССР Дмитрию Налбандяну и 30-летию его музея-мастерской.

Акция "Московская музейная неделя" продлится с 13 до 19 ноября в столице