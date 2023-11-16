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16 ноября, 15:22

Культура

Советские фильмы покажут в сети кинотеатров "Москино" в День матери

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В День матери, 26 ноября, в сети кинотеатров "Москино" покажут советские фильмы. Об этом сообщается на сайте сети.

"26 ноября в кинотеатрах "Москино" состоятся кинопоказы, посвященные прекрасному и нежному празднику – Дню матери", – говорится в сообщении.

По случаю праздника сеть покажет зрителям картины "Будьте моим мужем" с Андреем Мироновым в главной роли и мелодраму "Мама вышла замуж" с Олегом Ефремовым.

Посетить сеансы можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте "Москино".

В День матери посетительницы с детьми смогут бесплатно посетить Музей Победы. В этот день в учреждении проведут экскурсии, мастер-классы, концерты и кинопоказ. Юных гостей научат делать открытки для мам на творческом мастер-классе в Детском досуговом центре.

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