Собянин сообщил о скором завершении капремонта корпуса № 20 Боткинской больницы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице продолжается масштабная работа по капитальному ремонту корпусов Боткинской больницы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, в хирургическом корпусе № 9 ремонтно-реставрационные работы уже завершены, а корпус № 20, где разместится городской урологический центр, готов на 92%.



Помимо этого, стартовали работы еще в двух корпусах – № 2 и № 10. Во втором расположатся терапевтическое, пульмонологическое и радиологическое отделения. Десятый будет научно-академическим корпусом – туда переведут 24 кафедры ведущих медицинских научных центров и вузов.



Мэр подчеркнул, что оба здания – объекты культурного наследия, поэтому в них выполняются не только ремонтные, но и реставрационные работы. Завершить капремонт этих корпусов планируется во второй половине 2024 года.



Собянин рассказал, что после комплексной модернизации в 2020–2022 годах в столице открыли гематологический корпус, паллиативный корпус, хирургический корпус № 7, центр амбулаторной онкологической помощи, эндоскопический центр, нефрологический центр и пищеблок.

Ранее мэр рассказал, что флагманский центр ГКБ имени Боткина начнет принимать первых пациентов уже в конце 2023 года. Специалисты введут сразу два таких центра. Один из них будет крупнейшим, по словам Собянина, в Европе урологическим учреждением.

Собянин заявил, что флагманский центр Боткинской больницы достроят в 2023 году