Отделка помещений началась в лучевом корпусе больницы в Коммунарке

Фото: пресс-служба департамента строительства города Москвы

В корпусе лучевой терапии при многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" началась отделка помещений. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"Больница в Коммунарке – это крупнейший медицинский кластер. Строительство начали буквально в чистом поле в 2017 году, а в конце 2019-го уже завершили первую очередь. <...> До конца года введем финальный объект – корпус лучевой терапии на 50 коек. Там идут отделочные работы, устройство вентилируемого фасада и двух надземных переходов для связи с другими корпусами", – сказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

В настоящее время в составе ММКЦ работает также современный перинатальный центр с детским корпусом на 180 коек. По словам Загрутдинова, там есть почти все, что нужно для лечения детей, в том числе отделения хирургии, реанимации, ультразвуковой и лучевой диагностики, патологии и реанимации новорожденных.

Что касается корпуса лучевой терапии, то в настоящее время его готовность составляет 20%. После его запуска врачи смогут с помощью современного оборудования определять природу опухолей, подбирать подходящую терапию, не затрагивающую соседние здоровые клетки. Так, благодаря наличию лаборатории радиоизотопной диагностики онкологические заболевания там смогут диагностировать на ранних стадиях.

Здание будет рассчитано на 50 коек. Там предусмотрят дневной стационар. Также планируется предусмотреть комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии, оказывающей точечное воздействие на опухоли. Как отмечают в департаменте строительства, открытие корпуса станет важным шагом в развитии онкологической службы.

Ранее при инфекционной клинической больнице № 1 в Москве открылся Центр экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В нем будут оказывать помощь пациентам с тяжелой дыхательной недостаточностью.

