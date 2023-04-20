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10:55

Мэр Москвы

Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Черемушках после реконструкции открылась взрослая поликлиника, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, она стала 80-й по счету, обновленной в городе по новому московскому стандарту.

Как подчеркнул мэр, теперь жители района могут получать помощь в современном медучреждении. Филиал поликлиники на улице Цюрупы принял первых пациентов в начале апреля. В нем обслуживаются почти 50 тысяч человек.

В рамках капремонта в здании обновили фасад, заменили коммуникации, внутренние перегородки, лифты и вентиляцию. Также в поликлинике в два раза увеличили число кабинетов врачей общей практики и процедурных.

В медицинском учреждении закупили новейшее медоборудование и создали безбарьерную среду для маломобильных граждан.

Собянин рассказал, что всего в программу масштабного обновления поликлиник по новому московскому стандарту вошло более 200 зданий, включая филиал № 2 клинико-диагностического центра № 4 на западе столицы. После капремонта в нем будут обслуживаться больше 35 тысяч жителей района Филевский Парк.

"В ближайшие месяцы после реконструкции откроются десятки поликлиник, чтобы уже в этом году мы закончили масштабную программу обновления амбулаторного фонда Москвы", – заключил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что столичные власти определили ключевые задачи развития московского здравоохранения в 2023 году. Мэр пояснил, что в текущем году в столице планируют завершить программу реконструкции поликлиник. Сейчас в Москве завершены работы по модернизации 80 зданий, еще 121 продолжают обновлять.

Помимо этого, в городе совершенствуют качество лечения пациентов с онкологическими заболеваниями с помощью внедрения нового стандарта онкопомощи. Для пациентов с хроническими заболеваниями в Москве составляют индивидуальную программу наблюдения.

Собянин рассказал о завершении строительства корпуса детского стационара в "Коммунарке"

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