Монтаж оборудования флагманского центра больницы имени Буянова начнется в третьем квартале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Монтировать медицинское оборудование в флагманском центре больницы имени Буянова начнут в третьем квартале года, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, сейчас объект готов на 70%, идут работы по устройству фасадов, внутренних и наружных инженерных сетей, отделочные работы, а также работы по благоустройству территории.

"В третьем квартале приступим к монтажу медицинского оборудования, всего здесь будет 1 250 единиц медоборудования", – сказал Загрутдинов.

В центре будет современное приемное отделение с четкой системой распределения пациентов по трем зонам: диагностическое отделение на 30 коек, экстренный операционный блок и блок лучевой диагностики, а также малая операционная и реанимация на 14 коек.

Для въезда машин скорой помощи организуют въездной отапливаемый тамбур, который рассчитан на одновременный заезд четырех машин. При чрезвычайной ситуации возможен подъезд шести автомобилей.

Пациентов будут принимать по принципу разделения потоков по степени тяжести: пациенты в тяжелом состоянии, пациенты в состоянии средней степени тяжести и пациенты в условно легком состоянии. Отдельно предусмотрен поток для поступления пациентов "самотеком".

Работа нового приемного отделения будет организована по принципу "врач – к пациенту". Это означает, что пациентам больницы не придется перемещаться из кабинета в кабинет – специалисты сами придут к ним.

Для пребывания родственников пациентов создадут просторные зоны комфортного ожидания, помещения для бесед с врачами, круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

На цокольном этаже здания разместятся гардеробные персонала, служебно-бытовые помещения, кладовые и технические помещения. На первом этаже будет въездной отапливаемый тамбур для машин скорой помощи, зона приема и распределения пациентов со стойкой рецепции, гардеробом, зоной ожидания.

Там же разместятся помещения для пациентов средней тяжести, смотровая экстренного приема на 14 коек, шоковый зал на 11 коек с реанимационным залом, помещения компьютерной томографии, помещения ангиографии, отделение лучевой диагностики, изоляционно-диагностические боксы, лабораторное отделение, малая операционная.

На втором этаже расположатся смотровые различного профиля, смотровые палаты для пациентов в удовлетворительном состоянии, помещения компьютерной томографии, помещения магнитно-резонансной томографии, помещения малой операционной, отделение эндоскопии.

На третьем этаже оборудуют операционный блок на шесть операционных, отделение интенсивной терапии и реанимации, палату пробуждения на шесть коек, ординаторские и кабинеты врачей. На четвертом этаже расположатся диагностические палаты, помещения для работы с персоналом и конференц-зал. Пятый этаж будет техническим.

Ранее сообщалось, что в больнице имени Буянова появилось новое оборудование для эндоскопических операций, благодаря которому местные врачи смогут проводить нейрохирургические операции эндоскопическим методом.

Главный врач больницы Александр Саликов отметил, что эндоскопический метод представляется более щадящим для пациента, а также существенно упрощает ход хирургического вмешательства.