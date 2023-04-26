В больнице имени Буянова появилось новое оборудование для эндоскопических операций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В больнице имени В. М. Буянова появилось новое оборудование для эндоскопических операций, благодаря которому местные врачи смогут проводить нейрохирургические операции эндоскопическим методом. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Эндоскопические вмешательства являются прогрессивным направлением хирургии. Их преимущества состоят в небольшом размере разреза и минимальной операционной травме.

Главный врач больницы Александр Саликов отметил, что эндоскопический метод представляется более щадящим для пациента, а также существенно упрощает ход хирургического вмешательства.

"Операция проходит под прямым визуальным контролем врача. На восстановление организма пациента уходит значительно меньше времени. Сейчас эндоскопическая хирургия внедряется в практику клиники. Так, за последнее время было успешно выполнено более 100 операций на периферической нервной системе, более 10 – на позвоночнике и мозге", – добавил он.

В частности, хирурги больницы успешно применили эндоскопический метод во время удаления грыжи межпозвоночного диска у 55-летнего пациента. Так, через небольшой прокол в пять миллиметров нейрохирург ввел специальный эндоскоп, который позволил увидеть область межпозвонкового отверстия и грыжу.

После этого с применением эндоскопических инструментов с постоянным визуальным контролем врач удалил фрагменты разрушенного межпозвонкового диска и высвободил нервный корешок.

Отмечается, что послеоперационный период прошел без осложнений. Уже на третьи сутки мужчину выписали из больницы.

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