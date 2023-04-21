Путин поручил продумать программу развития биомедицинских технологий в РФ

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Владимир Путин поручил правительству разработать программу развития в России биомедицинских технологий. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию.

"Представить предложения по разработке, определению механизмов реализации и источников финансирования комплексной программы развития биомедицинских технологий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти технологии предполагается использовать для решения демографических задач, в том числе по увеличению продолжительности жизни, повышению здоровья населения и увеличению периода трудоспособности граждан.

Срок реализации поручения президент установил до 15 октября текущего года.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ хочет к 2030 году довести долю отечественных препаратов на российском рынке до более чем 42,6%. Сейчас этот показатель составляет порядка 36%. В ведомстве также ожидают, что через семь лет рынок лекарств в РФ вырастет на 2,2 триллиона, до 3,7 триллиона рублей.

