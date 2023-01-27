Путин поручил ввести должность врача-стажера для студентов ординатуры

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Министерство здравоохранения России введет должность врача-стажера для студентов ординатуры до 15 июля. Соответствующее поручение ведомству дал Владимир Путин. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих введение в медицинских организациях, прежде всего первичного звена здравоохранения, должности врача-стажера, позволяющей ординаторам, начиная со второго года обучения в клинической ординатуре, работать по получаемой специальности", – отмечается в материале.

Также глава государства будет до 1 марта ждать от министерства предложений по тому, как можно повысить мотивацию медиков, которая приведет к улучшению качества их работы.

Президент заявил о необходимости продумать критерии оценки деятельности работников здравоохранения, которые отражали бы динамику состояния здоровья прикрепленного к конкретной больнице населения, а также удовлетворенность пациентов.

Ранее Путин поручил Минпромторгу и Минздраву РФ подумать над тем, как обеспечить запасы лекарств по аналогии с другими товарами и продуктами. О такой необходимости президент сообщил на совещании с членами правительства.

Он напомнил, что такой же подход используется при закачке газа на зиму, а также по базовым продуктам в торговых сетях.

По его словам, нет никаких препятствий для своевременного формирования определенного резерва. По мнению президента, это облегчит жизнь многих людей и позволит избежать ажиотажа на рынке.

Новости часа: кабмин РФ установил спецвыплаты для медиков дефицитных специальностей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!