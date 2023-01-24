Путин поручил обеспечить запасы самых востребованных в "гриппозный период" лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин поручил Минпромторгу и Минздраву РФ подумать над тем, как обеспечить запасы лекарств по аналогии с другими товарами и продуктами. О такой необходимости президент сообщил на совещании с членами правительства.

Он напомнил, что такой же подход используется при закачке газа на зиму, а также по базовым продуктам в торговых сетях.

"Подход один и тот же, и можно вполне обеспечить прохождение гриппозного, так скажем условно, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее", – объяснил российский лидер.

По его словам, нет никаких препятствий для своевременного формирования определенного резерва. По мнению президента, это облегчит жизнь многих людей и позволит избежать ажиотажа на рынке. Путин поручил "подумать над этим всем, кто работает в этой сфере".

Ранее президент сообщил, что проверки показали, что в российских аптеках существует дефицит отдельных лекарств. Кроме того, цены на них растут.

Росздравнадзор направил 26 аптекам Москвы предупреждения о недопустимости завышения цен на препарат от диабета "Оземпик". Решение проверить цены появилось после публикации материалов о фактах их завышения в СМИ.

Кроме того, аналогичные проверки проведут в других регионах РФ.



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